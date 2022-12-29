Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:07

Мбаппе рассказал, о чем говорил с Месси после финала ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Килиан Мбаппе и Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, о чем разговаривал со своим одноклубником и форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси после финала ЧМ-2022.

«Я разговаривал с Лео после финала чемпионата мира. Я поздравил его с победой. Для него это было целью всей жизни, так же, как и для меня, но я потерпел неудачу. Поэтому я должен продолжать оставаться хорошим игроком», — цитирует Мбаппе Sportskeeda.

В финальном матче ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пенальти — 4:2). В этой встрече 35-летний Месси забил два мяча и успешно реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти. Аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

24-летний Мбаппе оформил хет-трик и также забил гол в серии одиннадцатиметровых. Француз стал лучшим бомбардиром мирового первенства в Катаре, забив восемь голов за 7 матчей. Футболист уже является чемпионом мира, в 2018 году сборная с ним в составе победила Хорватию (4:2) в финале.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
2
Читайте также
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Губернатор сообщил о работе системы ПВО на территории Саратовской области
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Шойгу заявил, что при проведении частичной мобилизации проблемы решили оперативно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никола Влашич — о чемпионате мира: «Это был невероятный опыт»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости