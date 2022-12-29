Мбаппе рассказал, о чем говорил с Месси после финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, о чем разговаривал со своим одноклубником и форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси после финала ЧМ-2022.

«Я разговаривал с Лео после финала чемпионата мира. Я поздравил его с победой. Для него это было целью всей жизни, так же, как и для меня, но я потерпел неудачу. Поэтому я должен продолжать оставаться хорошим игроком», — цитирует Мбаппе Sportskeeda.

В финальном матче ЧМ-2022 сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пенальти — 4:2). В этой встрече 35-летний Месси забил два мяча и успешно реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти. Аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

24-летний Мбаппе оформил хет-трик и также забил гол в серии одиннадцатиметровых. Француз стал лучшим бомбардиром мирового первенства в Катаре, забив восемь голов за 7 матчей. Футболист уже является чемпионом мира, в 2018 году сборная с ним в составе победила Хорватию (4:2) в финале.