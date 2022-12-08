Саутгейт придумал план, как остановить Мбаппе в 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом разработал план борьбы с нападающим Кильяном Мбаппе в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Франции.

По информации Independent, тренеры английской команды готовили стратегию два года. Они считают, что лучшее решение — индивидуальная опека игрока, чтобы ограничить его. Это может привести к тому, что Фил Фоден начнет игру на правом фланге сборной Англии, или вместо этого выбрать Маркуса Рэшфорда.

На ЧМ-2022 Мбаппе забил пять голов и сделал две голевые передачи в четырех матчах.

Матч 1/4 финала между сборными Франции и Англии пройдет в субботу, 10 декабря. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.