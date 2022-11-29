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Сегодня, 20:10

Нидерланды выходили из группы на каждом из своих девяти чемпионатов мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Нидерландов обыграла Катар со счетом 2:0 и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе.

Нидерланды выходили из группы на каждом из своих девяти чемпионатов мира — это лучший 100% результат за всю историю проведения чемпионатов мира.

Сборная Нидерландов проведет матч 1/8 финала 3 декабря с командой, которая займет второе место в группе В.

Сборная Нидерландов трижды играла в финале мировых первенств (1974, 1978, 2010).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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