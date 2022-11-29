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Ван Гал — рекордсмен чемпионатов мира по числу матчей без поражений

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Луи ван Гал.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал обыграл Катар и продлил беспроигрышную серию на чемпионатах мира (без учета серий пенальти) до 10 матчей.

В 2014 году «оранжевые» под его руководством стали бронзовым призером турнира, одержав пять побед при двух ничьих, а в 2022-м — уверенно вышли из группы, набрав семь очков.

Матчи Луи ван Гала на чемпионатах мира

Дата

Город

Стадия

Соперник

Счет

13.06.2014

Салвадор

Гр.турнир

Испания

5:1

18.06.2014

Порту-Алегри

Гр.турнир

Австралия

3:2

23.06.2014

Сан-Паулу

Гр.турнир

Чили

2:0

29.06.2014

Форталеза

1/8 финала

Мексика

2:1

05.07.2014

Салвадор

1/4 финала

Коста-Рика

0:0 (пен. — 4:3)

09.07.2014

Сан-Паулу

1/2 финала

Аргентина

0:0 (пен. — 2:4)

12.07.2014

Бразилиа

Матч за 3-е место

Бразилия

3:0

21.11.2022

Доха

Гр.турнир

Сенегал

2:0

25.11.2022

Доха

Гр.турнир

Эквадор

1:1

29.11.2022

Эль-Хаур

Гр.турнир

Катар

2:0

Итого: +7=3-0, мячи 20-5.

71-летний специалист вышел на первое место по числу матчей без неудач на чемпионатах мира. Ван Гал превзошел великого итальянца Витторио Поццо, который привел свою сборную к победам на ЧМ-1934 и ЧМ-1938, одержав восемь побед в девять играх при одной ничьей.

Тренеры, которые провели на чемпионатах мира больше четырех матчей и ни разу не проиграли

Тренер

Страна

Команды

Матчи

Победы

Ничьи

Луи ван Гал

Нидерланды

Нидерланды-2014, Нидерланды-2022

10

7

3

Витторио Поццо

Италия

Италия-1934, Италия-1938

9

8

1

Адзелио Вичини

Италия

Италия-1990

7

6

1

Эме Жаке

Франция

Франция-1998

7

6

1

Клаудиу Коутинью

Бразилия

Бразилия-1978

7

4

3

Айморе Морейра

Бразилия

Бразилия-1962

6

5

1

Рон Гринвуд

Англия

Англия-1982

5

3

2

Хосе Антонио Камачо

Испания

Испания-2002

5

3

2

Хорхе Луис Пинто

Колумбия

Коста-Рика-2014

5

2

3

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
0
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