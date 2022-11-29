Ван Гал — рекордсмен чемпионатов мира по числу матчей без поражений

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал обыграл Катар и продлил беспроигрышную серию на чемпионатах мира (без учета серий пенальти) до 10 матчей.

В 2014 году «оранжевые» под его руководством стали бронзовым призером турнира, одержав пять побед при двух ничьих, а в 2022-м — уверенно вышли из группы, набрав семь очков.

Матчи Луи ван Гала на чемпионатах мира

Дата Город Стадия Соперник Счет 13.06.2014 Салвадор Гр.турнир Испания 5:1 18.06.2014 Порту-Алегри Гр.турнир Австралия 3:2 23.06.2014 Сан-Паулу Гр.турнир Чили 2:0 29.06.2014 Форталеза 1/8 финала Мексика 2:1 05.07.2014 Салвадор 1/4 финала Коста-Рика 0:0 (пен. — 4:3) 09.07.2014 Сан-Паулу 1/2 финала Аргентина 0:0 (пен. — 2:4) 12.07.2014 Бразилиа Матч за 3-е место Бразилия 3:0 21.11.2022 Доха Гр.турнир Сенегал 2:0 25.11.2022 Доха Гр.турнир Эквадор 1:1 29.11.2022 Эль-Хаур Гр.турнир Катар 2:0

Итого: +7=3-0, мячи 20-5.

71-летний специалист вышел на первое место по числу матчей без неудач на чемпионатах мира. Ван Гал превзошел великого итальянца Витторио Поццо, который привел свою сборную к победам на ЧМ-1934 и ЧМ-1938, одержав восемь побед в девять играх при одной ничьей.

Тренеры, которые провели на чемпионатах мира больше четырех матчей и ни разу не проиграли