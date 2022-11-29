Ван Гал — рекордсмен чемпионатов мира по числу матчей без поражений
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал обыграл Катар и продлил беспроигрышную серию на чемпионатах мира (без учета серий пенальти) до 10 матчей.
В 2014 году «оранжевые» под его руководством стали бронзовым призером турнира, одержав пять побед при двух ничьих, а в 2022-м — уверенно вышли из группы, набрав семь очков.
Матчи Луи ван Гала на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
13.06.2014
|
Салвадор
|
Гр.турнир
|
Испания
|
5:1
|
18.06.2014
|
Порту-Алегри
|
Гр.турнир
|
Австралия
|
3:2
|
23.06.2014
|
Сан-Паулу
|
Гр.турнир
|
Чили
|
2:0
|
29.06.2014
|
Форталеза
|
1/8 финала
|
Мексика
|
2:1
|
05.07.2014
|
Салвадор
|
1/4 финала
|
Коста-Рика
|
0:0 (пен. — 4:3)
|
09.07.2014
|
Сан-Паулу
|
1/2 финала
|
Аргентина
|
0:0 (пен. — 2:4)
|
12.07.2014
|
Бразилиа
|
Матч за 3-е место
|
Бразилия
|
3:0
|
21.11.2022
|
Доха
|
Гр.турнир
|
Сенегал
|
2:0
|
25.11.2022
|
Доха
|
Гр.турнир
|
Эквадор
|
1:1
|
29.11.2022
|
Эль-Хаур
|
Гр.турнир
|
Катар
|
2:0
Итого: +7=3-0, мячи 20-5.
71-летний специалист вышел на первое место по числу матчей без неудач на чемпионатах мира. Ван Гал превзошел великого итальянца Витторио Поццо, который привел свою сборную к победам на ЧМ-1934 и ЧМ-1938, одержав восемь побед в девять играх при одной ничьей.
Тренеры, которые провели на чемпионатах мира больше четырех матчей и ни разу не проиграли
|
Тренер
|
Страна
|
Команды
|
Матчи
|
Победы
|
Ничьи
|
Луи ван Гал
|
Нидерланды
|
Нидерланды-2014, Нидерланды-2022
|
10
|
7
|
3
|
Витторио Поццо
|
Италия
|
Италия-1934, Италия-1938
|
9
|
8
|
1
|
Адзелио Вичини
|
Италия
|
Италия-1990
|
7
|
6
|
1
|
Эме Жаке
|
Франция
|
Франция-1998
|
7
|
6
|
1
|
Клаудиу Коутинью
|
Бразилия
|
Бразилия-1978
|
7
|
4
|
3
|
Айморе Морейра
|
Бразилия
|
Бразилия-1962
|
6
|
5
|
1
|
Рон Гринвуд
|
Англия
|
Англия-1982
|
5
|
3
|
2
|
Хосе Антонио Камачо
|
Испания
|
Испания-2002
|
5
|
3
|
2
|
Хорхе Луис Пинто
|
Колумбия
|
Коста-Рика-2014
|
5
|
2
|
3