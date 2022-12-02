Роналду: «Первые две цели Португалии достигнуты: плей-офф и победа в группе»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги выступления команды на групповой стадии ЧМ-2022.

В заключительном туре португальцы проиграли Южной Корее (1:2), но все равно вышли в плей-офф турнира с первого места в группе Н.

«Первые две цели достигнуты: плей-офф и победа в нашей группе. Но впереди еще много интересного! Вперед, Португалия!» — написал Роналду в своем Twitter-аккаунте.

37-летний футболист сыграл за сборную Португалии во всех трех матчах групповой стадии и забил один гол.