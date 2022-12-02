Сантуш — о замене Роналду: «Корейский игрок оскорблял его и выгонял поскорее с поля»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал замену нападающего Криштиану Роналду в матче группового турнира ЧМ-2022 против Южной Кореи (1:2). Форвард покинул поле на 65-й минуте встречи.

«Криштиану Роналду ушел расстроенным. Корейский игрок оскорблял его и выгонял поскорее с поля. Пепе даже пришлось вмешаться. Я слышал, что сказал корейский игрок по-английски. Если вы посмотрите фотографии, вы увидите, что Пепе разбирался с корейцем из-за этого», — цитирует Record Сантуша.

Сборная Португалии с 6 очками заняла первое место в группе H. Корея стала второй, набрав 4 очка. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2022.

Соперники Португалии и Кореи по 1/8 финала определятся сегодня, 2 декабря, по итогам матчей группы G.