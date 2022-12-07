Нападающий сборной Португалии Рамуш: «Роналду говорил со мной так же, как со всеми»

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш рассказал, как Криштиану Роналду отреагировал на новость о том, что начнет в запасе матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

«Начну ли я в старте следующую игру? Это вопросы, который надо задавать не мне.

Как отреагировал Криштиану Роналду на то, что будет запасным? Он говорил со мной так же, как со всеми. Он капитан и всегда старается помочь. Все прошло очень хорошо», — цитирует Рамуша Record.

Гонсалу Рамуш стал автором первого хет-трика на чемпионате мира в Катаре.