Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:24

Барбоза — о выходе Португалии в четвертьфинал ЧМ: «Они играют лучше без Роналду!»

Агент Барбоза считает, что Португалия играет лучше без Роналду
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022 над Швейцарией (6:1).

«Думаю, что главный тренер не мог оставить Роналду в составе после того, как он повел себя в прошедшем матче. Португалия лучше играет без Криштиану на поле! Он имеет большой вес, команда играет на него. А сегодня получилось обратное. Если были сомнения, этот матч все показал. Мы лучше играли не потому, что забили шесть, а потому что были коллективные действия. Рамуш не должен был играть, потому что на его позиции есть Роналду. У Португалии есть талантливые игроки, которые могут показывать результат. Ничего удивительного. Думаю, что в матче с Марокко с первых минут Роналду не выйдет. Сегодня было явно видно, что Португалия играла на другом уровне. Тот же Феликс, Фернандеш. Матч с Швейцарией доказал это», — сказал Барбоза «СЭ».

Хет-трик в этой встрече оформил 21-летний нападающий Гонсалу Рамуш, который попал в стартовый состав, заменив в основе форварда Криштиану Роналду. В составе швейцарцев единственный гол забил защитник Мануэль Аканджи.

Сборная Португалии в 1/4 финала 10 декабря сыграет против команды Марокко.

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Паулу Барбоза
1
0
Читайте также
Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022
Кокорин о Зареме Салиховой: «Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели?»
Небензя покинул зал СБ ООН во время выступления постпреда Украины
Сборная Марокко обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Губерниев: «Португалия без Криштиану — сила!»
Португалия — Швейцария: видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022
Телеведущая Анна Кастерова рассказала, каким бы хотела видеть финал чемпионата мира в Катаре
Шакири — о поражении от Португалии: «Приношу извинения от лица всей команды за этот результат»
Рамуш первым после Саленко набрал четыре очка за матч на ЧМ
Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В плей-офф ЧМ было только четыре более крупных победы, чем результат матча Португалия — Швейцария

Нападающий сборной Португалии Рамуш: «Роналду говорил со мной так же, как со всеми»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости