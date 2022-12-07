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Фернанду Сантуш: «Криштиану Роналду проявил себя, как настоящий капитан»

Иван Шитик
Корреспондент
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Фернанду Сантуш.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что у него нет конфликта с нападающим Криштиану Роналду.

37-летний португалец начал в запасе матч 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Швейцарии (6:1).

«У нас нет никаких проблем. Мы знаем друг друга много лет и отлично ладим.

Тренер должен уметь принимать решения. И эта ситуация не изменит наших отношений. Я уже все объяснил. А Криштиану проявил себя, как настоящий капитан», — приводит слова тренера A Bola.

Сборная Португалии 10 декабря встретится в 1/4 финала с командой Марокко.

 
6&nbsp;декабря. Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 6:1. Фернанду Сантуш, Гонсалу Рамуш, Пепе и&nbsp;Криштиану Роналду. Браво, Фернанду Сантуш! Ведь Рамуш не сам себя выпустил вместо Криштану Роналду

 

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Фернанду Сантуш
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