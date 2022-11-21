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Форвард Нидерландов Бергвейн — о матче с Сенегалом: «С мячом мы были не так хороши»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий сборной Нидерландов Стивен Бергвейн подвел итоги матча группы А ЧМ-2022 против Сенегала (2:0).

— Что вы думаете о количестве добавленного времени?

— Не знаю, 6 минут, 8 минут. Особо серьезных травм не было. На 2 минуты судья добавил больше, чем мог бы.

— Вы не удивлены?

— Нет, потому что игра много раз останавливалась: травмы, замены.

— Понравилось ли вам судейство?

— Хорошее. Иногда, возможно, он свистел раньше, чем мог, но все хорошо.

— Понравилась ли вам игра вашей сборной?

— С мячом мы были не так хороши. Но даже в такой игре самое главное — победить.

— Считаете ли вы себя фаворитами чемпионата мира?

— Нам нужно идти от игры к игре. Посмотрим, что будет дальше.

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Сборная Нидерландов по футболу
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