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Сегодня, 22:28

Депай — о Гакпо: «Это трудяга. Надеюсь, у него будет хорошая карьера»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай оценил игру команды в матче против Сенегала (2:0) в матче группы А чемпионата мира-2022.

— Сейчас мы сконцентрированы на следующей игре. Уверен, мы сыграем лучше. Счастлив, что смог внести вклад в успех команды за те 30 минут, что мне удалось провести на поле.

— Что вы думаете об Эквадоре?

— Будем думать о них завтра, но это хорошая команда.

— Вы фавориты ЧМ!

— Спасибо!

— Гакпо?

— Очень рад за него. Это трудяга. Надеюсь, у него будет хорошая карьера. Отличный человек. Уверен, у него еще будут моменты, как сегодня.

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Мемфис Депай
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Коди Гакпо
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