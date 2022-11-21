Депай — о Гакпо: «Это трудяга. Надеюсь, у него будет хорошая карьера»

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай оценил игру команды в матче против Сенегала (2:0) в матче группы А чемпионата мира-2022.

— Сейчас мы сконцентрированы на следующей игре. Уверен, мы сыграем лучше. Счастлив, что смог внести вклад в успех команды за те 30 минут, что мне удалось провести на поле.

— Что вы думаете об Эквадоре?

— Будем думать о них завтра, но это хорошая команда.

— Вы фавориты ЧМ!

— Спасибо!

— Гакпо?

— Очень рад за него. Это трудяга. Надеюсь, у него будет хорошая карьера. Отличный человек. Уверен, у него еще будут моменты, как сегодня.