Бергвейн оценил игру Гакпо в матче Нидерландов с Сенегалом на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Нидерландов Стивен Бергвейн прокомментировал победу над Сенегалом (2:0) в матче групп А чемпионата мира-2022.

— Каждая команда на чемпионате мира хочет выигрывать. Все игры будут такими, как эта.

— Если бы Мане был в составе Сенегала, могли бы вы скорее проиграть?

— Не знаю. У нас тоже очень хорошие игроки, особенно защитники.

— Решение Ван Дайка не носить повязку?

— Не думаю, что это его решение. Мне кажется, ему сказали не надевать ее.

— Гакпо очень молодой парень. Как вы его оцените?

— Вы видели, как мы играли сегодня. Это невероятно. Я очень рад за него.

— Как он ведет себя в раздевалке?

— Он очень открытый парень, разговаривает со всеми. Он очень хороший.