Дэвис о ничьей с США: «Уэльс проявил мужество и характер, чтобы вернуться в игру»

Защитник Уэльса Бен Дэвис подвел итоги матча группового турнира ЧМ-2022 против США (1:1).

«Мы должны быть по-настоящему довольны заработанным очком после того, как мы начали эту встречу. Мы проявили мужество и характер, чтобы вернуться в игру. Было непросто, но это показывает решимость команды. В конце концов, мы, конечно, разочарованы тем, что не смогли заработать три очка.

Мы верили в Гарета Бейла, он наш пенальтист, и у нас не было бы другого пути. Англия сегодня играла хорошо, поэтому мы не будем недооценивать Иран. Мы точно знаем, что нас ждет тяжелая игра», — приводит слова Дэвиса ITV.

На 82-й минуте Уокер Циммерман сбил Гарета Бэйла в штрафной, после чего форвард реализовал пенальти и установил итоговый счет.

США следующий матч проведет 25 ноября против сборной Англии (22.00 мск), Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).