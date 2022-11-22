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Дэвис о ничьей с США: «Уэльс проявил мужество и характер, чтобы вернуться в игру»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник Уэльса Бен Дэвис подвел итоги матча группового турнира ЧМ-2022 против США (1:1).

«Мы должны быть по-настоящему довольны заработанным очком после того, как мы начали эту встречу. Мы проявили мужество и характер, чтобы вернуться в игру. Было непросто, но это показывает решимость команды. В конце концов, мы, конечно, разочарованы тем, что не смогли заработать три очка.

Мы верили в Гарета Бейла, он наш пенальтист, и у нас не было бы другого пути. Англия сегодня играла хорошо, поэтому мы не будем недооценивать Иран. Мы точно знаем, что нас ждет тяжелая игра», — приводит слова Дэвиса ITV.

На 82-й минуте Уокер Циммерман сбил Гарета Бэйла в штрафной, после чего форвард реализовал пенальти и установил итоговый счет.

США следующий матч проведет 25 ноября против сборной Англии (22.00 мск), Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).

Бен Дэвис
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная США по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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