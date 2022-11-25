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Сегодня, 11:55

Форвард Ганы ответил на критику после празднования гола в стиле Роналду

Нападающий сборной Ганы Букари ответил на критику после празднования гола в стиле Роналду
Руслан Минаев
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Осман Букари.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Ганы Осман Букари прояснил ситуацию с празднованием гола в стиле Криштиану Роналду в матче против Португалии (2:3) на чемпионате мира-2022.

Результативным ударом на 89-й минуте Букари сократил отставание Ганы до одного гола. Форвард отпраздновал взятие ворот в стиле Роналду, подпрыгнув вверх и приземлившись с устремленными вниз руками.

После этого футболиста стали обвинять в неуважении к Роналду.

«Я заметил, что мое празднование вызвало обсуждения, в которых утверждалось, что я проявил неуважение к Роналду. Это неправда. Мое воспитание не позволяет мне проявлять неуважение к старшим, не говоря уже о моих кумирах. Спасибо за вашу поддержку, и давайте сосредоточимся на нашей следующей игре!» — написал Букари на своей странице в соцсети.

В следующем матче Гана сыграет с Южной Кореей 28 ноября.

Криштиану Роналду
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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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