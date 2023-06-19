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Сегодня, 18:04

Стипиди заявил, что сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022 благодаря судейству

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Вы правда считаете, что Месси на самом деле привел Аргентину к победе на чемпионате мира? Ну это же смешно! У нас очень любят обсуждать судейство российских арбитров, после каждого тура слышны голоса спартаковских знатоков на эту тему. Но вы посмотрите, что творилось на чемпионате мира в Катаре, как тянули Аргентину за уши из группы вплоть до финала, как сделали ее победителем. Ну что, все вокруг слепые, не видели, что ли? Сама организация турнира была на очень хорошем уровне, а судейство не выдерживало никакой критики», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Сборная Аргентины стала победительницей ЧМ-2022, в финале обыграв Францию в серии пенальти.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003063681/1005170507_stipidi_vyi_pravda_schitaete_chto_messi_privel_argentinu_k_pobede_na_chempionate_mira
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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