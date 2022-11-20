Нападающий сборной Дании Сков-Ольсен хочет сыграть против Месси на ЧМ-2022

Нападающий «Брюгге» и сборной Дании Дании Андреас Сков-Ольсен поделился своими ожиданиями перед чемпионатом мира-2022.

«Я думаю, что Лионель Месси действительно хорошо выступит на чемпионате мира. Пока что я пробовал играть против Криштиану Роналду из Португалии и француза Килиана Мбаппе. Это те люди, на которых вы равняетесь, и это просто фантастический опыт, так что было бы здорово сыграть против Месси», — цитирует нападающего DR Sporten.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Дании встретится в группе с Австралией, Тунисом и Францией. Аргентинцы в свою очередь на групповом этапе сыграют с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой.