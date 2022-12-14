Модрич назвал ключевой момент матча ЧМ-2022 против Аргентины

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от Аргентины (0:3) в полуфинале чемпионата мира-2022.

«Сегодня ничего не сработало. Теперь нам предстоит восстановиться и постараться выиграть матч за третье место. Нам грустно, мы надеялись на новый финал. Этого не произошло. Мы должны поздравить Аргентину, и все. Пенальти стал ключевым моментом. Мы были хороши, контролировали игру. Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти», — цитирует L'Equipe Модрича.

Двухкратные чемпионы мира аргентинцы шестой раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с победителем матча между командами Франции и Марокко.