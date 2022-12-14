Президент Аргентины объяснил, за счет чего сборная вышла в финал ЧМ-2022

Президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал победу сборной страны над Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира-2022.

«Эти игроки, этот тренерский состав и вся делегация сделали этот чемпионат мира невероятным, продвинув Аргентину на высшую точку. Они показали, что путь к славе всегда лежит через командные усилия», — написал Фернандес в Twitter.

Двухкратные чемпионы мира аргентинцы в шестой раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с победителем матча между командами Франции и Марокко.