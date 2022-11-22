Мексика и Польша сыграли вничью на ЧМ-2022. Очоа отбил пенальти

Мексика и Польша сыграли вничью в матче первого тура группы С чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счетом — 0:0.

На 59-й минуте матча Польша могла забить. Эктор Морено в штрафной площади сфолил на Роберте Левандовски и главный арбитр Крис Бит назначил 11-метровый удар. Левандовски пробил в нижний угол ворот, голкипер Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч.

Польская команда следующий матч проведет 26 ноября против Саудовской Аравии (16.00 мск), мексиканцы в этот же день встретятся с Аргентиной (22.00 мск).

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).