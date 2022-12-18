Алексей Мишин: «Кого в фигурном катании можно назвать Месси? Я бы сравнил его с Евгением Плющенко»

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о своих ожиданиях от финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Мы сегодня построили так тренировочный график, чтобы успеть закончить тренировку, сходить в баню и чистыми смотреть футбол. Я буду не болеть сегодня, я ожидаю, что буду наслаждаться футболом. Сегодня я призываю всех отказаться от этого «болею-не болею». Пусть аргентинцы болеют за Аргентину, французы за Францию, а мы — за красоту футбола.

Заслужил ли Месси выиграть чемпионат мира? Я помню еще, как играл Пеле, этот бразильский гений футбола. И Месси тоже гений футбола! Конечно, он заслужил, и я буду рад, если он станет чемпионом мира. Но от этого он в моих глазах не станет ни хуже, ни лучше. Просто победив, на его лацкане будет висеть еще одна медаль", — приводит Metaratings.ru слова Мишина.

Также он ответил на вопрос, кого в фигурном катании можно назвать Месси.

«По тому многолетнему стажу в спорте, по яркости дарования я бы сравнил Месси с ЕП. С Евгением Плющенко? Как быстро вы догадались!» — добавил тренер.

Сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.