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Сегодня, 16:18

Алексей Мишин: «Кого в фигурном катании можно назвать Месси? Я бы сравнил его с Евгением Плющенко»

Алина Савинова
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Алексей Мишин.
Фото Федор Успенский., «СЭ»

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о своих ожиданиях от финального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Мы сегодня построили так тренировочный график, чтобы успеть закончить тренировку, сходить в баню и чистыми смотреть футбол. Я буду не болеть сегодня, я ожидаю, что буду наслаждаться футболом. Сегодня я призываю всех отказаться от этого «болею-не болею». Пусть аргентинцы болеют за Аргентину, французы за Францию, а мы — за красоту футбола.

Заслужил ли Месси выиграть чемпионат мира? Я помню еще, как играл Пеле, этот бразильский гений футбола. И Месси тоже гений футбола! Конечно, он заслужил, и я буду рад, если он станет чемпионом мира. Но от этого он в моих глазах не станет ни хуже, ни лучше. Просто победив, на его лацкане будет висеть еще одна медаль", — приводит Metaratings.ru слова Мишина.

Также он ответил на вопрос, кого в фигурном катании можно назвать Месси.

«По тому многолетнему стажу в спорте, по яркости дарования я бы сравнил Месси с ЕП. С Евгением Плющенко? Как быстро вы догадались!» — добавил тренер.

Сегодня, 18 декабря, пройдет финальный матч ЧМ-2022, в котором встретятся национальные команды Франции и Аргентины. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Аргентина
Франция

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27%

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26%

2.10

П2

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Марокко 1
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П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Евгений Плющенко
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4
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