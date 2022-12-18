Дуймович о бронзовых медалях Хорватии на ЧМ-2022: «У меня нет слов от наших достижений!»

Бывший полузащитник сборной Хорватии и ряда команда РПЛ Томислав Дуймович прокомментировал «СЭ» победу хорватов над Марокко (2:1) в матче за третье место на ЧМ-2022 в Катаре.

«Была сложная игра, в футболе нельзя расслабляться, поэтому быстро пропустили. Это поколение Хорватии отличается характером и желанием, и это передается следующим поколениям. Мы — маленькая страна, но зато с двумя медалями за последние два ЧМ. У меня нет слов от таких достижений! Это бешеные эмоции, как у любого гражданина Хорватии! Но в плане инфраструктуры у нас ничего не изменилось, новых стадионов после ЧМ в России нет. Политики обещают, надеемся, сделают хотя бы один стадион. Тогда весь народ тоже будет счастлив», — сказал Дуймович «СЭ».

4 года назад на ЧМ-2018 в России сборная Хорватии стала серебряным призером, уступив в финале Франции (2:4).