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Алдонин о матче за третье место: «Хорваты были более мастеровитыми, марокканцы играли душой и сердцем»

Мария Гусева
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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин прокомментировал матч за третье место чемпионата мира-2022, в котором национальная команда Хорватии обыграла Марокко (2:1).

«Шансы в матче за 3-е место у обеих команды были равны. Но мне казалось, что хорваты были более мастеровитыми, — цитирует Metaratings.ru Алдонина. — А марокканцы играли душой и сердцем, у них было больше эмоций, страсти, желания. По ходу матча сборная Хорватии хорошо распоряжалась своими возможностями и показала свой высокий уровень мастерства.

Не знаю, будет ли у марокканцев еще шанс выиграть медали ЧМ. Но то, что они удивили весь мир своей классной, качественной игрой и выступили превосходно, нет сомнений. Они играли с одними из сильнейших сборных Европы и мира — прошли Испанию, Португалию, в группе были с теми же хорватами и бельгийцами.

То, как они прошли турнир, вызывает только уважение. Думать, все ли у них впереди я не готов. Пусть эта команда будет примером для других африканских сборных, чтобы они развивались. Африка богата талантами, Гана, Сенегал, Камерун, Египет — лишнее тому подтверждение, в этих странах есть хорошие игроки".

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил», начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Евгений Алдонин
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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