Алдонин о матче за третье место: «Хорваты были более мастеровитыми, марокканцы играли душой и сердцем»

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин прокомментировал матч за третье место чемпионата мира-2022, в котором национальная команда Хорватии обыграла Марокко (2:1).

«Шансы в матче за 3-е место у обеих команды были равны. Но мне казалось, что хорваты были более мастеровитыми, — цитирует Metaratings.ru Алдонина. — А марокканцы играли душой и сердцем, у них было больше эмоций, страсти, желания. По ходу матча сборная Хорватии хорошо распоряжалась своими возможностями и показала свой высокий уровень мастерства.

Не знаю, будет ли у марокканцев еще шанс выиграть медали ЧМ. Но то, что они удивили весь мир своей классной, качественной игрой и выступили превосходно, нет сомнений. Они играли с одними из сильнейших сборных Европы и мира — прошли Испанию, Португалию, в группе были с теми же хорватами и бельгийцами.

То, как они прошли турнир, вызывает только уважение. Думать, все ли у них впереди я не готов. Пусть эта команда будет примером для других африканских сборных, чтобы они развивались. Африка богата талантами, Гана, Сенегал, Камерун, Египет — лишнее тому подтверждение, в этих странах есть хорошие игроки".

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил», начало встречи — в 18.00 по московскому времени.