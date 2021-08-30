Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Новости
Статьи Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Миранчук рассказал о разговоре с Пашаличем перед матчем с Хорватией

18:18
Теги:

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал, о чем он беседовал с партнером по «Аталанте» хорватом Марио Пашаличем.

«Марио просто поинтересовался, где мы будем играть, на каком стадионе, — сказал Миранчук в интервью Youtube-каналу РФС. —  Он спросил, сколько придет болельщиков. Я на тот момент не знал, поэтому ответил, что не знаю. В целом обычные вопросы. Он сказал, что снова вернется в Россию».

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
27-летний сын застрелил мать за измену отцу в Приморье
Как очистить стекла машины от комаров и мошек — лайфхак
Проценко сравнил смертность от COVID-19 у привитых и непривитых россиян
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры