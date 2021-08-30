Миранчук рассказал о разговоре с Пашаличем перед матчем с Хорватией

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал, о чем он беседовал с партнером по «Аталанте» хорватом Марио Пашаличем.

«Марио просто поинтересовался, где мы будем играть, на каком стадионе, — сказал Миранчук в интервью Youtube-каналу РФС. — Он спросил, сколько придет болельщиков. Я на тот момент не знал, поэтому ответил, что не знаю. В целом обычные вопросы. Он сказал, что снова вернется в Россию».

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.