Миранчук рассказал о разговоре с Пашаличем перед матчем с Хорватией
18:18
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал, о чем он беседовал с партнером по «Аталанте» хорватом Марио Пашаличем.
«Марио просто поинтересовался, где мы будем играть, на каком стадионе, — сказал Миранчук в интервью Youtube-каналу РФС. — Он спросил, сколько придет болельщиков. Я на тот момент не знал, поэтому ответил, что не знаю. В целом обычные вопросы. Он сказал, что снова вернется в Россию».
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.
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