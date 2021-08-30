Полузащитник сборной России Алексей Миранчук подчеркнул важность того, что российские болельщики смогут присутствовать на отборочном матче ЧМ-2022 Россия — Хорватия. По последним данным, их может быть более 20 тысяч.

«Это огромный плюс, конечно же, — сказал Миранчук в интервью Youtube-каналу РФС. — Мы в первую очередь играем для болельщиков. Это большой плюс, что будет такая поддержка».

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.