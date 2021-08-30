Главный тренер сборной Уэльса пожаловался на проведение матча с Белоруссией в Казани

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал проведения матча квалификации чемпионата мира-2022 с командой Белоруссии в Казани.

«В первую очередь мы сочувствуем белорусам — это бесспорно. Но УЕФА остановился на варианте с Казанью — с финансовой и логистической точек зрения это кошмар. Игрокам пришлось сдать множество тестов, нам пришлось ездить по всей Великобритании, чтобы сдавать отпечатки пальцев и анализы. Мы были вынуждены расширить состав из-за того, что визы нужно было получать за три недели до отъезда — это тоже безумие», — цитирует тренера Wales Online.

Великобритания, страны Европейского союза и другие государства Европы ранее ввели запрет на полеты над Белоруссию после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Матч Белорссия — Уэльс пройдет 5 сентября в Казани.