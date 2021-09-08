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Александр Ерохин о матче с Мальтой: «Главное, что выиграли»

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Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (2:0).

«Главное, что выиграли, — сказал Ерохин.

Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).

Россия — Мальта

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