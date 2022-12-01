Михневич: «Если бы у нас был Месси, Левандовски забил пять мячей»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал поражение от Аргентины (0:2) в матче чемпионата мира-2022.

«Я очень счастлив. Команда знает, что этот выход в плей-офф ожидался годами. Я сказал своим игрокам, чтобы они наслаждались этим моментом. К счастью, мы остаемся в турнире, мы играем с Францией, мы пробились в плей-офф после стольких лет. У нас будет время до воскресенья подготовиться. Сегодня мы проиграли, но это был не очень хороший футбол. Левандовски был очень вовлечен, но мы ему не помогли. Если бы у нашей команды было владение мячом, если бы у нас был Месси, Левандовски забил бы пять мячей. Ему должны помогать. Но Месси тоже не забил», — цитирует L'Equipe Михневича.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022, а Польша — со второго. Соперником аргентинцев будет команда Австралии, а поляков — Франция.