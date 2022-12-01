Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 04:42

Михневич: «Если бы у нас был Месси, Левандовски забил пять мячей»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал поражение от Аргентины (0:2) в матче чемпионата мира-2022.

«Я очень счастлив. Команда знает, что этот выход в плей-офф ожидался годами. Я сказал своим игрокам, чтобы они наслаждались этим моментом. К счастью, мы остаемся в турнире, мы играем с Францией, мы пробились в плей-офф после стольких лет. У нас будет время до воскресенья подготовиться. Сегодня мы проиграли, но это был не очень хороший футбол. Левандовски был очень вовлечен, но мы ему не помогли. Если бы у нашей команды было владение мячом, если бы у нас был Месси, Левандовски забил бы пять мячей. Ему должны помогать. Но Месси тоже не забил», — цитирует L'Equipe Михневича.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022, а Польша — со второго. Соперником аргентинцев будет команда Австралии, а поляков — Франция.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Роберт Левандовски
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Польши по футболу
Чеслав Михневич
0
Читайте также
Русские вратари доминируют в НХЛ. Илья Сорокин — новый претендент на звание лучшего
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Глава Снигиревского района сообщил о гибели 10 тыс. украинских боевиков за 1,5 месяца
Франция начала работу по трибуналу из-за украинского конфликта
«Газпром» не признал правомерность требований Uniper о возмещении убытков
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Крыховяк: «Франция во всем сильнее Польши»
Крыховяк разочарован поражением от Аргентины на ЧМ-2022
Большой судейский скандал в Катаре. Результат матча Тунис — Франция должен быть изменен, но не может быть изменен
Тренер сборной Саудовской Аравии считает, что его команда не заслужила выхода в плей-офф ЧМ-2022
Скалони недоволен расписанием чемпионата мира-2022
Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш не сыграет до января 2023 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крыховяк: «Франция во всем сильнее Польши»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости