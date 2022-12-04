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Сегодня, 12:35

Месси заявил, что ему было грустно видеть вылет Уругвая с ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поддержал форварда Луиса Суареса после вылета национальной команды Уругвая с чемпионата мира в Катаре.

«Я всегда рядом, что бы с ним ни происходило. Было грустно видеть, как они вылетели. В футболе такое случается. Нужно просто думать о том, что ждет впереди», — написал Месси в своих соцсетях.

Сборная Уругвая в третьем туре группового турнира чемпионата мира победила команду Ганы (2:0), но заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф.

Месси и Суарес вместе играли за «Барселону» с 2014 по 2020 год.

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Ф1(-1.5)

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25%

1.86

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Сенегал

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1.90

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22%

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