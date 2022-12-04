Форвард сборной Аргентины Альварес прокомментировал свой гол в ворота Австралии

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес рассказал, что думает о своем голе в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с Австралией (2:1).

«Очень рад за нашу команду и всех аргентинцев. Говоря о моем голе, я всегда стараюсь прессинговать высоко, в этот раз мы с Родриго [Де Паулем] выдвинулись вперед и смогли отобрать мяч у голкипера. Мы сделали то, что должны были сделать, сыграли в свой футбол. У нас были сложности, но главной задачей было победить, и мы это сделали», — цитирует Альвареса пресс-служба национальной команды.

Футболист отметился голом на 57-й минуте матча.