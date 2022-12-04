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Сегодня, 12:31

Ван дер Варт — об игре Месси на чемпионате мира-2022: «Он начинает меня раздражать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт прокомментировал игру нападающего Аргентины Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Австралии (2:1).

«И это Месси? Когда я играл против Месси, поверьте мне, я звал маму. Тогда он был невероятно хорош, но сейчас его можно остановить. Время от времени Месси ходит по полю, и я думаю: тебе не стыдно? Меня начинает раздражать Месси. И это обидно, ведь такой футболист больше никогда не родится», — цитирует ван дер Варта NOS.nl.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В прошедшей встрече 1/8 финала 35-летний аргентинец забил первый гол в матче и был признан лучшим игроком встречи.

Сборная Аргентины сыграет в 1/4 финала турнира с Нидерландами 9 декабря, начало — в 22.00 мск.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Лионель Месси
Рафаэл ван дер Варт
Сборная Аргентины по футболу
12
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