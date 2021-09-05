Месси обсуждает с бразильцами дальнейшую судьбу матча Бразилия — Аргентина
22:42
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, бразильский тренер Тите и игроки сборной Бразилии обсуждают случившееся в матче отбора ЧМ-2022.
Messi with the Brazilian players ? pic.twitter.com/tl1tlnWNmD— TM (@TotaILeoMessi) September 5, 2021
Пока неизвестно, продолжится ли матч. Консультации между командами и официальными лицами продолжаются.
Ранее сборная Аргентины покинула поле. Это произошло после того, как на поле зашли бразильские полицейские, чтобы прямо во время игры задержать четырех аргентинцев за нарушение карантина.
Аргентинцы покинули поле, матч прерван. Скандал в матче с Бразилией
Читайте также
Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
Хабиб Нурмагомедов: «Познер — любимый журналист. Дудь — много хайпа, не мой формат. Ургант — просто «ха-ха»
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю