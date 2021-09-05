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Месси обсуждает с бразильцами дальнейшую судьбу матча Бразилия — Аргентина

22:42
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, бразильский тренер Тите и игроки сборной Бразилии обсуждают случившееся в матче отбора ЧМ-2022.

Пока неизвестно, продолжится ли матч. Консультации между командами и официальными лицами продолжаются.

Ранее сборная Аргентины покинула поле. Это произошло после того, как на поле зашли бразильские полицейские, чтобы прямо во время игры задержать четырех аргентинцев за нарушение карантина.

Аргентинцы покинули поле, матч прерван. Скандал в матче с Бразилией

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Евгений Петров все материалы автора

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