Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, бразильский тренер Тите и игроки сборной Бразилии обсуждают случившееся в матче отбора ЧМ-2022.

Messi with the Brazilian players ? pic.twitter.com/tl1tlnWNmD — TM (@TotaILeoMessi) September 5, 2021

Пока неизвестно, продолжится ли матч. Консультации между командами и официальными лицами продолжаются.

Ранее сборная Аргентины покинула поле. Это произошло после того, как на поле зашли бразильские полицейские, чтобы прямо во время игры задержать четырех аргентинцев за нарушение карантина.

Аргентинцы покинули поле, матч прерван. Скандал в матче с Бразилией