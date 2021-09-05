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Аргентинцы покинули поле, матч прерван. Скандал в матче с Бразилией

22:33
Игроки сборной Аргентины. Фото AFP Представитель Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Фото Reuters Представитель Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Фото Reuters
Игроки сборной Аргентины. Фото AFP
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Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины ознаменовался скандалом.

Еще до начало встречи бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) потребовало от местных властей отправить на самоизоляцию четырех футболистов сборной Аргентины.

При въезде в страну футболисты задекларировали, что в последние две недели не посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Такие путешественники обязаны по прибытии в Бразилию проходить двухнедельный карантин. Речь идет о выступающих в английской премьер-лиге Эмильяно Мартинесе, Эмильяно Буэндия (оба — «Астон Вилла»), Джовании Ло Чельсо и Кристиане Ромеро (оба — «Тоттенхэм»).

В итоге, в стартовый состав сборной Аргентины попали Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро.

Через несколько минут после стартового свистка на поле появился мужчина в гражданской одежде, но с аккредитацией.

Представитель Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Фото Reuters
Представитель Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Фото Reuters
Представитель Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Фото Reuters
Представитель Национального агентства по санитарному надзору Бразилии. Фото Reuters

В итоге, причиной остановки послужили вышедшие посреди матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору и бразильской полиции. После этого на поле вышли официальные представители обеих команд. Представитель Anvisa требовал убрать с поля футболистов, которые не прошли карантин. Вместо этого игроки сборной Аргентины со скандалом ушли в подтрибунное помещение по сигналу главного тренера Лионеля Скалони. Поле также покинула судейская бригада. Бразильские футболисты остались на поле.

Стороны продолжают вести переговоры, чтобы уладить сложившуюся ситуацию.

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Иван Шитик все материалы автора

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