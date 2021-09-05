Аргентинцы покинули поле, матч прерван. Скандал в матче с Бразилией
Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины ознаменовался скандалом.
Еще до начало встречи бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) потребовало от местных властей отправить на самоизоляцию четырех футболистов сборной Аргентины.
При въезде в страну футболисты задекларировали, что в последние две недели не посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Такие путешественники обязаны по прибытии в Бразилию проходить двухнедельный карантин. Речь идет о выступающих в английской премьер-лиге Эмильяно Мартинесе, Эмильяно Буэндия (оба — «Астон Вилла»), Джовании Ло Чельсо и Кристиане Ромеро (оба — «Тоттенхэм»).
В итоге, в стартовый состав сборной Аргентины попали Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро.
Через несколько минут после стартового свистка на поле появился мужчина в гражданской одежде, но с аккредитацией.
В итоге, причиной остановки послужили вышедшие посреди матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору и бразильской полиции. После этого на поле вышли официальные представители обеих команд. Представитель Anvisa требовал убрать с поля футболистов, которые не прошли карантин. Вместо этого игроки сборной Аргентины со скандалом ушли в подтрибунное помещение по сигналу главного тренера Лионеля Скалони. Поле также покинула судейская бригада. Бразильские футболисты остались на поле.
Стороны продолжают вести переговоры, чтобы уладить сложившуюся ситуацию.
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