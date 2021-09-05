Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен.

Причиной остановки послужили вышедшие во время матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильской полиции. После этого на поле вышли официальные представители обеих команд, а игроки сборной Аргентины впоследствии ушли в подтрибунное помещение. Бразильские футболисты остались на поле.

Ранее Anvisa сообщило о нарушении четырьмя игроками аргентинской команды запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР.

Некоторые представители сборной Аргентины выходили из раздевалки на переговоры. Среди них был и капитан команды Лионель Месси. Причем он появился на поле не в форме национальной команды, а в манишке фотокорреспондента.