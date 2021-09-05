Стала известна причина, почему был прерван матч Бразилии и Аргентины

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины был приостановлен, сообщает O Globo.

Причиной остановки послужили вышедшие посреди матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору и бразильской полиции. После этого на поле вышли официальные представители обеих команд, а игроки сборной Аргентины впоследствии ушли в подтрибунное помещение. Бразильские футболисты остались на поле.

Ранее Anvisa сообщило о нарушении четырьмя игроками аргентинской команды запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР.