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Месси обошел Марадону и установил рекорд сборной Аргентины по количеству матчей на ЧМ

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины вышел на поле в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Польши.

35-летний Месси проводит свой 22-й матч на чемпионате мира — это рекорд Аргентины.

По этому показателю Месси обошел Диего Марадону, у которого 21 матч на чемпионате мира.

Отметим, что у обоих футболистов по 8 голов в составе сборной Аргентины на ЧМ. Лидирует по этому показателю экс-нападающий национальной команды Габриэль Батистута (10 голов).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Диего Марадона
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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