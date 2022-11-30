Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:04

Французский канал завершил трансляцию матча ЧМ с Тунисом до отмены гола Гризманна

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Французский канал поспешил с завершением трансляции матч сборной против Туниса (0:1) в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Le Figaro.

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн сравнял счет на 90+8-й минуте встречи Как раз в этот момент главный судья Мэттью Кондже дал финальный свисток, сообщающий о завершении игры. Сразу после этого французский канал TF1 завершил трансляцию встречи и приступил к запуску новой программы.

Таким образом, зрители не увидели, что после свистка гол был отменен в результате использования видеопросмотра.

Франция досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где встретится с победителем группы С, в которой выступают Польша, Аргентина, Саудовская Аравия и Мексика.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Туниса по футболу
Сборная Франции по футболу
0
Читайте также
Майк Тайсон вступился за Месси после слов Канело: «Придется выйти на ринг»
Русские вратари доминируют в НХЛ. Илья Сорокин — новый претендент на звание лучшего
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
ЧМ-2022: Аргентина и Месси выйдут в плей-офф или провалятся? Франция и Австралия в 1/8 финала. Онлайн-трансляция 30 ноября
Саудовская Аравия — Мексика: арбитр не удалил мексиканца Альвареса
Луис Энрике: «Некоторые из 26 игроков останутся без игры. Мне очень жаль»
Защитник сборной Португалии Мендеш пропустит остаток ЧМ-2022 из-за травмы бедра
Защитник Бен Уайт покинул расположение сборной Англии по личным причинам и не сыграет больше на ЧМ-2022
Франция в третий раз проиграла африканцам на ЧМ — это европейский антирекорд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси обошел Марадону и установил рекорд сборной Аргентины по количеству матчей на ЧМ

Франция в третий раз проиграла африканцам на ЧМ — это европейский антирекорд
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости