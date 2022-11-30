Французский канал завершил трансляцию матча ЧМ с Тунисом до отмены гола Гризманна

Французский канал поспешил с завершением трансляции матч сборной против Туниса (0:1) в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Le Figaro.

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн сравнял счет на 90+8-й минуте встречи Как раз в этот момент главный судья Мэттью Кондже дал финальный свисток, сообщающий о завершении игры. Сразу после этого французский канал TF1 завершил трансляцию встречи и приступил к запуску новой программы.

Таким образом, зрители не увидели, что после свистка гол был отменен в результате использования видеопросмотра.