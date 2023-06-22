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Сегодня, 09:45

Ондуа — о том, что играл в бутсах с флагом России на ЧМ-2022: «Я никогда не жалею о своих поступках»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа рассказал, что не жалеет о своем поступке на чемпионате мира в Катаре.

Футболист национальной команды Камеруна выступал на мировом первенстве в бутсах с изображением флага России.

«Жалею ли я, что сыграл на чемпионате мира в Катаре в бутсах с флагом России? Нет. Никогда не жалею о своих поступках. У каждого человека должна быть честь, что бы не происходило в жизни. И также надо отвечать за свои поступки, что я и делаю», — приводит «РБ Спорт» слова Ондуа.

Сборная Камеруна на чемпионате мира 2022 года играла в одной группе с Сербией, Бразилией и Швейцарией. Камерунцы набрали 4 очка, но не смогли пробиться в плей-офф турнира.

Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России. Он выступал за молодежные команды «Локомотива» и ЦСКА, а в сезоне-20218/19 играл в составе «Анжи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gae-l-ondua-ne-zhaleyu-chto-sy-gral-s-flagom-rossii-v-katare-u-kazhdogo-iz-nas-dolzhna-by-t-chest/
Гаэль Ондуа
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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