Мексика — Польша: составы команд на матч ЧМ-2022. Крыховяк и Шиманьски выйдут с первых минут

Сборная Мексики сыграет с командой Польши в матче группового этапа ЧМ-2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Мексика: Очоа, Монтес, Морено, Санчес, Гальярдо, Альварес, Эррера, Чавес, Вега, Мартин, Лосано.

Польша: Щенсны, Кэш, Кивиор, Глик, Берешински, Залевски, Крыховяк, Камински, Зелиньски, Шиманьски, Левандовски.

Напомним, что в другом матче группы С ранее Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину со счетом 2:1.