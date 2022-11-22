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Сегодня, 18:07

Мексика — Польша: составы команд на матч ЧМ-2022. Крыховяк и Шиманьски выйдут с первых минут

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Мексики сыграет с командой Польши в матче группового этапа ЧМ-2022. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Мексика: Очоа, Монтес, Морено, Санчес, Гальярдо, Альварес, Эррера, Чавес, Вега, Мартин, Лосано.

Польша: Щенсны, Кэш, Кивиор, Глик, Берешински, Залевски, Крыховяк, Камински, Зелиньски, Шиманьски, Левандовски.

Напомним, что в другом матче группы С ранее Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину со счетом 2:1.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Гжегож Крыховяк
Себастьян Шиманьски
Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу
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