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Мексика не вышла из группы на чемпионате мира впервые с 1978 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Мексики обыграла команду Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1.

Сборная Мексики набрала 4 очка и заняла третье место в турнирной таблице. Команда не сумела выйти в плей-офф турнира, уступив полякам, также набравшим 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.

Мексика не вышла из группы на ЧМ впервые с 1978 года, выходя в плей-офф на своих последних восьми чемпионатах мира.

Первое место в группе заняла сборная Аргентины (6 очков).

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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