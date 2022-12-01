Мексика не вышла из группы на чемпионате мира впервые с 1978 года

Сборная Мексики обыграла команду Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1.

Сборная Мексики набрала 4 очка и заняла третье место в турнирной таблице. Команда не сумела выйти в плей-офф турнира, уступив полякам, также набравшим 4 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей.

Мексика не вышла из группы на ЧМ впервые с 1978 года, выходя в плей-офф на своих последних восьми чемпионатах мира.

Первое место в группе заняла сборная Аргентины (6 очков).