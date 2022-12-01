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Фердинанд назвал позорным решение судьи назначить пенальти в матче Аргентины с Польшей

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал матч третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 Польша — Аргентина (0:2).

Пенальти был назначен на 38-й минуте после просмотра видеоповтора, на котором было запечатлено, как голкипер поляков Войцех Щенсны попал в лицо Лионеля Месси ребром ладони в результате борьбы за мяч в воздухе. Аргентинец не смог реализовать 11-метровый.

«Позорное решение. ВАР вводили не для этого. Голкипер чиркнул ему по ресницам. И то, что судья пошел смотреть повтор... Это возмутительно. Он едва коснулся Месси», — сказал защитник в эфире BBC.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Польша, набрав 4 балла, также вышла в 1/8 финала.

Рио Фердинанд
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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