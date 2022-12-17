Почеттино: «Месси нужно, чтобы остальные 10 игроков боролись за него в каждом моменте»

Почеттино заявил, что когда в команде есть Месси, нужно сражаться за него

Бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о сборной Аргентине.

«Когда у тебя в команде есть Месси, ты должен сражаться за него. Когда мяч у тебя, ты должен отдать его Месси как можно быстрее, чтобы он мог что-то создать. Поэтому игроки знают, что им нужно делать в каждый момент, чтобы дать Месси все необходимое для решающего момента, как это было против Хорватии. Конечно, Аргентине нужен Месси, но и Месси нужно, чтобы остальные 10 игроков боролись за него в каждом моменте. Это один из ключевых моментов этой команды. То, как все они верят, что, играя ради Месси, они могут выиграть чемпионат мира», — приводит слова Почеттино The Athletic.

Он также заявил, что видит, что игроки сборной Аргенти выкладываются на 120 процентов.

«Разные игроки: Родриго Де Поль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, они отдают все, что у них есть, и даже больше, и делают это ради Месси. Они отдают все, потому что это их мечта, они очень близки. Они знают, что все возможно, ведь у них есть Месси», — добавил Почеттино.

Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 мск.