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Матч Мальта — Россия может не состояться. Проводить спортивные соревнования на острове запрещено

19:25
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Проведение отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными Мальты и России оказалось под вопросом. Встреча может вообще не состояться 24 марта или же, если мальтийская футбольная ассоциация найдет средства, игру перенесут в другую страну.

Как сообщили «СЭ» коллеги из мальтийских СМИ, власти запретили любые спортивные соревнования на острове до 11 апреля из-за эпидемии COVID-19. Местная футбольная ассоциация попросила сделать исключение для игры Мальты с Россией, в том числе разрешить команде провести подготовительный сбор и тренировки, строго соблюдая все меры безопасности. Окончательного решения властей пока нет.

Матч с мальтийцами должен стать для сборной России первым в отборочном турнире ЧМ-2022. После него 27 марта нашу команду ждет домашняя встреча со Словенией, а 30 марта — выездная игра со Словакией.

(Александр Бобров)

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