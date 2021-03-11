Мальтийская футбольная ассоциация прокомментировала возможный перенос матча со сборной России

Мальтийская футбольная ассоциация прокомментировала проведение матча отборочного турнира ЧМ-2022 между национальной командой и сборной России.

«От нас не было никаких официальных заявлений по этому поводу, поскольку ситуация сейчас оценивается. Когда у нас будет информация, мы сделаем публичное заявление», — цитирует пресс-службу Мальтийской футбольной ассоциации ТАСС.