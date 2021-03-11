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Мальтийская футбольная ассоциация прокомментировала возможный перенос матча со сборной России

23:17
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Мальтийская футбольная ассоциация прокомментировала проведение матча отборочного турнира ЧМ-2022 между национальной командой и сборной России.

«От нас не было никаких официальных заявлений по этому поводу, поскольку ситуация сейчас оценивается. Когда у нас будет информация, мы сделаем публичное заявление», — цитирует пресс-службу Мальтийской футбольной ассоциации ТАСС.

11 марта «СЭ» со ссылкой на мальтийские СМИ сообщил, что матч Мальта — Россия находится под вопросом, так как власти страны запретили любые спортивные соревнования на острове до 11 апреля из-за пандемии коронавируса. Встреча должна состояться 24 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10885631

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