Масалитин поделился мнением о причинах поражения сборной Италии в матче с Северной Македонией

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поражении сборной Италии от Северной Македонии в стыковом матче отбора ЧМ-2022 (0:1).

«Естественно, вылет Италии — это сенсация. Люди, которые выигрывали чемпионат Европы, вылетают с отборочного этапа. Хотя играли они практически тем же составом, которым играли на Европе.

Сборная показывала очень хороший, добротный футбол. И клубы в Италии пробиваются высоко в европейских турнирах. Все-таки уровень футбола очень приличный. Но, возможно, где-то недооценка соперников была, где-то могло не хватать мотивации. С этим только связано, я думаю. Чтобы против них заговор был или судьи убивали — такого не было. Может, мастерства где-то не хватило. На какие-то команды они не собирались и теряли очки», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Италия не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд. Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила Турцию в другой полуфинальной игре (3:1).