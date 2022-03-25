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25 марта, 23:46

Бэйл может завершить карьеру, если Уэльс не выйдет на чемпионат мира-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может завершить карьеру в ближайшее время, сообщает Cope.

По информации источника, футболист готов повесить бутсы на гвоздь, если его сборная не сможет квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года.

Вчера Уэльс обыграл Австрию в полуфинале отбора на турнир со счетом 2:1. Оба гола забил 32-летний Бэйл. В финале стыков сборная Уэльса встретится с победителем пары Украина — Шотландия.

Ранее сообщалось, что игрок намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме». Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, а также на правах аренды в прошлом сезоне.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/noticias/gareth-bale-tiene-decidido-retirarse-del-futbol-gales-clasifica-para-mundial-catar-20220325_1991892

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Гарет Бэйл
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