Бэйл может завершить карьеру, если Уэльс не выйдет на чемпионат мира-2022

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может завершить карьеру в ближайшее время, сообщает Cope.

По информации источника, футболист готов повесить бутсы на гвоздь, если его сборная не сможет квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года.

Вчера Уэльс обыграл Австрию в полуфинале отбора на турнир со счетом 2:1. Оба гола забил 32-летний Бэйл. В финале стыков сборная Уэльса встретится с победителем пары Украина — Шотландия.

Ранее сообщалось, что игрок намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме». Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, а также на правах аренды в прошлом сезоне.