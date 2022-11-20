Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго поддержал француза Карима Бензема, который из-за травмы пропустит ЧМ-2022.

«Лучшие должны бороться с лучшими. Нам будет не хватит Бензема на ЧМ. Выздоравливай, Карим», — написал Родриго в соцсети.

У 34-летнего француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, которая не позволит футболисту принять участие в ЧМ-2022. Также из-за травм турнир пропустят Кристофер Нкунку, Преснел Кимпембе, Майк Меньян, Н'Голо Канте и Поль Погба.

Сборная Франции в группе D сыграет против сборной Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).

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