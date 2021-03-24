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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Франк де Бур не считает, что ему нужно плакать после поражения от Турции

23:45
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Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур поделился впечатлениями после матча с командой Турции (2:4) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Результат очень разочаровывает, как и то, как он получился, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 24 марта. — Мы знали, что они попробуют поймать нас на контратаках, и первый гол был классическим примером этого. Наш темп должен бы быть более высоким, особенно после перерыва.

Да, результат плохой, но я ведь не должен сейчас стоять со слезами на глазах, правильно? Мы должны играть намного лучше. Сначала против Латвии, потом против Гибралтара».

В составе победителей хет-трик сделал Бурак Йылмаз.

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