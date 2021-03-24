Мальта — Россия: хозяева отыграли один мяч
24 марта 2021, 23:59
Полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг забил гол в ворота России в начале второго таймам матча отборочного цикла ЧМ-2022. Он сократил отставание хозяев в счете — 1:2.
Мбонг из пределов штрафной нанес мощный удар под перекладину ворот, с которым Антон Шунин не смог справиться.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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