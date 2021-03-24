Полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг забил гол в ворота России в начале второго таймам матча отборочного цикла ЧМ-2022. Он сократил отставание хозяев в счете — 1:2.

Мбонг из пределов штрафной нанес мощный удар под перекладину ворот, с которым Антон Шунин не смог справиться.