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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Мальта — Россия: хозяева отыграли один мяч

24 марта 2021, 23:59
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Полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг забил гол в ворота России в начале второго таймам матча отборочного цикла ЧМ-2022. Он сократил отставание хозяев в счете — 1:2.

Мбонг из пределов штрафной нанес мощный удар под перекладину ворот, с которым Антон Шунин не смог справиться.

Мальта — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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