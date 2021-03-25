Мальта — Россия: Рифат Жемалетдинов дебютировал за сборную
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Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов вышел на замену в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Мальты. Это его первый матч за национальную команду.
На 57-й минуте футболист заменил Алексея Ионова. Россия ведет со счетом 2:1. В составе гостей отличились Артем Дзюба и Мариу Фернандес.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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