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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Мальта — Россия: эксперты назвали шансы Дзюбы и Соболева на забитый мяч

10:00
Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото Константин Рыбин, РФС
Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото Константин Рыбин, РФС
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24 марта сборная России сыграет с Мальтой в отборочном турнира ЧМ-2022. Игра состоится в Ла-Валетте, начало — в 22.45. Эксперты назвали фаворита этой встречи и оценили шансы Дзюбы и Соболева забить гол. Сделать ставку на матч Мальта — Россия можно с бонусом для новых игроков — получите до 10 000 рублей во фрибетах.

Помимо скромной сборной островного государства в одной группе с россиянами выступят Хорватия, Словакия, Словения и Кипр. Напрямую в финальный турнир попадает только победитель группы. Команде, занявшей второе место, предстоит пробиваться в Катар через стыковые матчи. Поэтому терять очки с аутсайдерами крайне нежелательно.

При подготовке к игре с Мальтой сборная России столкнулась с определенными сложностями. Во-первых, футболисты, выступающие за рубежом — Александр Головин, Федор Кудряшов, Алексей Миранчук и Александр Жиров — не принимали участие в сборе в Сочи и прилетят прямо на остров.

Во-вторых, получил травму находящийся в прекрасной форме Роман Зобнин. Плюс разговоры о том, что матч могут отменить или перенести, — на Мальте сейчас жесткий карантин и разрешение от властей на организацию игры было получено в последний момент — не добавляли всем спокойствия.

Тем не менее, россияне — явные фавориты. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.16 на победу команды Станислава Черчесова и 19.0 на успех Мальты, ничья оценивается в 8.20.

В этом случае интереснее делать прогнозы на отдельных футболистов. Например, гол Артема Дзюбы можно взять за 1.72. Но есть и более интересный вариант.

Один из геров марта в РПЛ — Александр Соболев. Нападающий «Спартака» забил пять голов в трех последних матчах чемпионата России и наверняка получит игровое время на Мальте, пусть, скорее всего, и не с первых минут.

Поэтому прогноз «СЭ» — Соболев забьет хотя бы один гол за 1.85.

Делайте ставки на матч Мальта — Россия с щедрым бонусом — получите до 10 000 рублей на первое пополнение.

Мальта — Россия

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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